Rabiot Milan, la VERITÀ sulla trattativa: obiettivo concreto o sogno di mercato? ULTIME

Rabiot Milan, la VERITÀ sulla trattativa: sogno di mercato o obiettivo concreto? Le ULTIME sul centrocampista francese

Tra i giocatori accostati al mercato Milan c’è anche Rabiot. Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport facendo intendere che rimarrà probabilmente un sogno di mercato.

PAROLE – «Rabiot è stato un pensiero del Milan che quando ha capito che con la Juventus non stava andando avanti. Poi però per i costi il Milan non è andato avanti quindi è più un’indiscrezione che una notizia. Fofana è una possibilità ma la trattativa vera e propria non c’è stata e quindi rimane un’idea di mercato».