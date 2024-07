Rabiot Milan, Pedullà GELA i rossoneri: «Francese SONDATO ma un aspetto FRENA Furlani»

Rabiot-Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha raffreddato gli entusiasmi intorno al francese: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Alfredo Pedullà ha fornito questo aggiornamento su Rabiot, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Rabiot: conferme sul Liverpool e c’è stato un altro colloquio, ma nessun accordo. Il Real Madrid non si è materializzato (per ora). L’altra della Premier potrebbe essere il Manchester United che lo aveva cercato. In Italia il Milan ha sondato, ma i costi sono altissimi. In Turchia il Galatasaray di soldi ne ha tanti, ma è in fila. La signora (Veronique) deciderà con possibili new entry: asta».