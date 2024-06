Rabiot Milan, l’INDISCREZIONE fa sognare il popolo rossonero! La MOSSA di Moncada, Giuntoli SPIAZZATO

Rabiot-Milan, il centrocampista resta un nome caldo per il centrocampo rossonero: Moncada accelera. E spunta il Real Madrid

Il nome di Adrien Rabiot resta una suggestione vivissima nel calciomercato Milan estivo come possibile occasione a costo zero per il centrocampo. Come riferito dal Corriere della Sera, l’ex PSG sta prendendo tempo con la Juve non rispondendo positivamente al triennale da 7.5 milioni di euro offerto da Giuntoli.

Dietro i tentennamenti ci sarebbe forte proprio il Milan con Moncada che avrebbe avvisato la madre-agente di volersi inserire con una proposta concreta e competitiva nel caso i negoziati con i bianconeri fallissero. Sullo sfondo, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sarebbe il Real Madrid, alle prese con la sostituzione di Kroos.