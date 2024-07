Rabiot Milan: offerta rossonera in STAND BY! Lo scenario per il futuro, le OPZIONI sul tavolo

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Rabiot. Può arrivare a zero ma per ora l’offerta rossonera è in stand by

Tutto ancora in sospeso. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Rabiot. Può arrivare a zero ma per ora l’offerta rossonera è in stand by. L’aggiornamento sulla situazione di Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport, durante l’edizione dedicata al mercato:

LE PAROLE – «Ci sono tante squadre che si muovono, prima di tutto anche la Juve che è pronta a ridiscutere l’offerta ora che l’Europeo è finito. Situazione incerta, anche l’anno scorso poteva andare via poi è rimasto. Vediamo se succederà come l’anno scorso o andrà via, il Milan gli ha fatto un’offerta contrattuale, una buona offerta che al momento lui ha messo in stand by»