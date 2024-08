Rabiot Milan, la pista resta VIVA! Garantisce Ibrahimovic, le CIFRE dell’offerta rossonera

Rabiot-Milan, la pista del colpo a parametro zero resta viva: garantisce Ibrahimovic, ecco i dettagli dell’offerta rossonera

Come riferito dai media francesi, il calciomercato Milan, e in particolare Zlatan Ibrahimovic, non ha mollato l’idea di provare a portare a termine il colpo Adrien Rabiot, centrocampista francese ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juve.

I rossoneri hanno fatto un’importante offerta al ragazzo che resta tuttora valida: contratto di 4 anni a 5.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, più un ricco premio alla firma. Si attende ancora una risposta per quello che potrebbe essere un grandissimo innesto e sul quale persiste anche la forte concorrenza del Manchester United.