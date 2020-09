Quando Totti disse a Vieri: «Tonali è il più forte di tutti»

Totti e Vieri elogiano Sandro Tonali. Ecco il video Instagram in cui i due parlano del nuovo giocatore del Milan

Sandro Tonali, un predestinato che finalmente ha coronato il proprio sogno: quello di vestire la maglia rossonera. Il regista bresciano, da tempo paragonato ad Andrea Pirlo, ha ricevuto molti complimenti negli ultimi mesi per le sue prestazioni. Opinioni positive anche dagli addetti ai lavori e da grandi ex giocatori, come Christian Vieri e Francesco Totti. I due si erano scambiati qualche battuta nel corso di una diretta Instagram e, da come potrete sentire, ci furono solo commenti positivi. Ecco il video in questione su Tonali: