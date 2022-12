Ecco quando giocheranno i calciatori del Milan nei quarti di finale

Siamo giunti ai quarti di finale del Mondiale in Qatar e sono ancora in gioco per la vittoria finale ben tre calciatori del Milan: Theo Hernandez e Giroud con la Francia e Leao con il Portogallo.

I primi due scenderanno in campo nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 20:00, mentre il portoghese sabato 10 dicembre alle ore 16:00.