Pulisic Milan, i numeri non mentono: è un giocatore fondamentale. E Fonseca...

Pulisic Milan, i numeri non mentono: è un giocatore fondamentale per gol e assist dal suo arrivo in rossonero. E Fonseca…

Pulisic è un giocatore fondamentale per il Milan. Oltre al rendimento in campo sono i numeri a certificare l’importanza del giocatore ameriacano.

Dal suo arrivo ha giocato 73 partite segnando 27 gol e fornendo 16 assist per un totale di 5393 minuti disputati. Il suo rientro previsto per domani è una buona notizia per Fonseca in vista della partita contro l’Udinese di sabato. A riferirlo è Baiocchini a Sky Sport 24.