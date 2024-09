Pulisic Milan, CLAMOROSA idea di Fonseca! Mossa a SORPRESA col Venezia? VALUTAZIONI in corso

Pulisic-Milan, clamorosa idea di Paulo Fonseca: l’esterno americano può andare in panchina contro il Venezia alla ripresa

Come riferito da gazzetta.it, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha in mente una clamorosa idea per la gara di sabato 14 settembre alle 20:45 contro il Venezia a San Siro.

Dopo gli impegni con la nazionale americana, Christian Pulisic e Yunus Musah torneranno a Milanello solo giovedì, quindi a poche ore dal match contro la squadra di Di Francesco. Per questo il tecnico portoghese vorrebbe mandare entrambi in panchina per fargli recuperare forze in vista di Liverpool e Inter. Al suo posto dovrebbe giocare Chukwueze anche se ornerà a Milano solo mercoledì dopo gli impegni con la sua Nigeria. Valutazioni definitive venerdì nella rifinitura.