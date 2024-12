Pulisic Milan, cresce l’ottimismo: Fonseca spera nel recupero del faro del suo attacco. Il retroscena verso la partita con la Roma

C’è ottimismo sul recupero di Pulisic per la partita che il Milan giocherà domenica sera contro la Roma, molto importante per la classifica e non solo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Fonseca spera di avere a disposizione il faro del suo attacco dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Con Pulisic in campo, infatti, il Milan è più rapido in fase di costruzione, ma soprattutto vince e segna di più in percentuale.