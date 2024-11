Pulisic Milan, Costacurta esalta l’americano! Sull’esterno l’ha detto veramente

Pulisic Milan, Alessandro Costacurta, ex rossonero e noto opinionista, ha elogiato l’importanza dell’esterno americano: le parole

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha sottolineato l’importanza per il club rossonero di Christian Pulisic nello scacchiere tattico di Fonseca e non solo. Le dichiarazioni:

PAROLE – «È sicuramente il leader tecnico, ma anche dalle parole si comprende l’importanza di questo giocatore. Ha sempre detto “noi”. Lui è sempre concentrato e determinato. La concentrazione e la determinazione da migliorare non riguarda lui».