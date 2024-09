Pulisic al Milan è RINATO! L’anno scorso una SORPRESA, quest’anno FONDAMENTALE: obiettivo? Fare MEGLIO dell’anno scorso

Pulisic Milan, i numeri fanno impazzire i tifosi rossoneri e adesso l’obiettivo è fare ancora meglio dell’anno scorso

Con la rete contro il Lecce è arrivato il quarto gol consecutivo per Christian Pulisic in questo avvio di stagione con il Milan. A questi va aggiunto il tap-in contro il Parma: sono cinque nelle prime sei di campionato! Lo statunitense è sicuramente il giocatore più in forma, per costanza e continuità, dei rossoneri dall’anno scorso. Arrivato al Milan, c’erano molti dubbi attorno l’ex Chelsea, ma questi sono stati spazzati via da una stagione da urlo.

Solo in Serie A: 12 gol e 8 assist, a cui si possono aggiungere le tre reti realizzate in Europa. E quest’anno Pulisic vuole continuare sull’onda dell’annata 2023/24. L’obiettivo, dunque, non può che essere quello di cercare di migliorarsi ancora di più. Nonostante il cambio di allenatore, da Pioli a Fonseca, l’attaccante continua a fare in campo ciò che più gli viene naturale: segnare!