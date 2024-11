Pulisic a Sky: «Dobbiamo fare più gol e difendere meglio, ma la cosa importante è aver vinto. Il ruolo? Mi piace». L’intervista

Pulisic, autore del primo gol del Milan contro lo Slovan Bratislava, ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria per 2-3.

TRE PUNTI IMPORTANTI – «La cosa più importante è che abbiamo vinto. E’ chiaro che vogliamo giocare un po’ meglio».

IL MILAN DOVEVA FARE PIU’ GOL – «Discorso mentale o tecnico-tattico? E’ tutto, è difficile dire il perché. Dobbiamo fare più gol e difendere meglio. Dobbiamo migliorare »



LE SUE CONDIZIONI – «Si si sto bene, sono uscito per precauzione»



IL NUOVO RUOLO CON FONSECA – «Mi piace questo ruolo, per me è buono. Voglio sempre fare gol e assist, sia a destra, in mezzo o sinistra non mi importa. Più importante è che faccio gol e che vinciamo»

COSA E QUANTO MANCA PER ARRIVARE AL TOP NEL GIOCO – «E’ difficile da dire, dobbiamo migliorare e fare più gol. Dobbiamo essere più determinati e concentrati per vincere ogni partita»