Pulisic a DAZN: «Stiamo BENE, ci sentiamo CORAGGIOSI. 6 derby di fila persi? Noi pensiamo SOLO a questo». L’intervista

Pulisic ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del derby tra Inter e Milan.

COSA FARE PER VINCERE – «Dobbiamo lavorare duro per arrivare al risultato, ma ci sentiamo coraggiosi. Stiamo bene dopo gli allenamenti svolti».

INTERROMPERE LA STRISCIA DI 6 DERBY DI FILA PERSI – «Per noi non è importante guardare le statistiche, ogni partita contro l’Inter ci dà uno stimolo in più. Dobbiamo solo pensare a performare bene per portare a casa un risultato positivo».