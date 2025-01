Pulisic da Champions League, lo statunitense può essere l’uomo in più a Zagabria: cerca un record

Condividi via email

Pulisic vuole proseguire il suo buon momento in Champions League: l’ex Chelsea può siglare un piccolo record

Christian Pulisic nel caso in cui dovesse partecipare attivamente ad un gol in Dinamo Zagabria-Milan registrerebbe un record, a riportarlo il club rossonero sul proprio sito ufficiale.

IL DATO – Christian Pulisic è stato direttamente coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sei gare da titolare con il Milan in Champions League (quattro gol, un assist). Se dovesse prendere parte a una marcatura, il numero 11 rossonero registrerebbe un nuovo record stagionale di partecipazioni attive in una singola edizione del torneo (attualmente è a quattro: tre reti e un passaggio vincente).