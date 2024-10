Il PROGRAMMA dell’Italia: inizia la sosta nazionali! Due gare di Nations League DECISIVE per il girone

Il PROGRAMMA dell’Italia: inizia la sosta nazionali! Due gare di Nations League contro Belgio e Israele DECISIVE per il girone

Ecco il programma dell’Italia per la sosta nazionali. Rivedremo la Serie A dal prossimo 17 ottobre e il Milan ha già salutato molti suoi giocatori, 18 in totale. Gli Azzurri saranno impegnati in una doppia sfida contro Belgio e Israele, rispettivamente il 10 e 14 ottobre.

Spalletti e i suoi ragazzi giocheranno entrambe le sfide in casa. Nel gruppo 2 di Nations League la Nazionale guida in testa in classifica il girone con 6 punti conquistati in due partite. Le prossime due gare potrebbero risultare decisive.