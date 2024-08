Probabili formazioni Parma Milan, Fonseca ANTICIPA alcune mosse! Da Pavlovic a Fofana: chi sarà TITOLARE nel match di Serie A?

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa annunciando alcune mosse in vista di Parma Milan, oltre alla scelta di Okafor per sostituire Morata.

HEO, REIJNDERS, FOFANA E EMERSON «Sono quatto giocatori che sono a livello diverso. Reijnders e Theo sono prossimi alla miglior condizione, Fofana e Emerson sono diversi, serve lavorare»

PAVLOVIC TITOLARE «Si può succedere. Noi dobbiamo essere una squadra diversa dal primo tempo contro il Torino. Il Milan contro tutte le squadre a San Siro non può permettersi di giocare così. Abbiamo migliorato molto nel secondo tempo ma dobbiamo essere costanti non concedere 45′ all’avversario»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN