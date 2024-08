Probabili formazioni Milan Torino: le possibili SCELTE di Fonseca per l’esordio in campionato. ULTIME

Probabili formazioni Milan Torino: le possibili SCELTE di Fonseca per l’esordio in campionato. Le ULTIMISSIME

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Torino per la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Di seguito le possibili scelte di Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca