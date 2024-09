Probabili formazioni Inter Milan: le ULTIME sulle SCELTE di Fonseca

Probabili formazioni Inter Milan: NOVITA’ e CONFERME di Fonseca. Le ultime sulle scelte dell’allenatore per il derby

Giornata di vigilia di derby per il Milan che domani sera affronterà l’Inter a San Siro. Fonseca, In base a quanto riportato da Di Marzio, sembra intenzionato a confermare 10/11 della formazione scesa in campo contro il Liverpool. L’unica novità sarebbe Emerson Royal al posto di Calabria.

Questa la probabile formazione dell’allenatore.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.