Probabile formazione Sampdoria per il Milan: le ultime sulle scelte di Giampaolo per il match di questa sera a Marassi

Tra poche ore il Milan scende in campo a Marassi per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Sampdoria, squadra in crisi con solo 2 punti conquistati fin qui. La probabile formazione di Marco Giampaolo secondo il Corriere dello Sport.

Indisponibili Colley ed il nuovo arrivato Winks. In avanti Gabbiadini farà coppia con Caputo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Verre, Villar, Rincon; Sabiri; Gabbiadini, Caputo. All. Gasperini.