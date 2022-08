Probabile formazione Milan per il Vicenza: le ultime sulle scelte di Stefano Pioli per l’amichevole del Menti

Tra poche ore il Milan scende in campo al Menti per l’ultima amichevole di questa estate. I rossoneri sono di scena contro il Vicenza, squadra retrocessa l’anno scorso in Lega Pro. La probabile formazione di Stefano Pioli secondo la Gazzetta dello Sport..

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.