Probabile formazione Milan per la Lazio: la scelta su Tomori

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La probabile formazione del Milan in vista del match di questa sera contro la Lazio. Le possibili scelte di Pioli

Mancano poche ore al calcio d’inizio del match tra Milan e Lazio e Stefano Pioli è chiamato a sciogliere gli ultimi nodi di formazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri recuperano Tomori che però partirà dalla panchina. In difesa confermati Kalulu e Romagnoi, con Theo e Calabria ai lati. Mediana composta da Tonali e Kessiè, con Bennacer verso un turno di riposo. Cambia la trequarti, dove si rivedranno dal primo minuto Messias e Brahim Diaz insieme a Leao. In attacco Giroud, con Rebic pronto a subentrare.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.