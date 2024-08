Primo gol AMERICANO per Giroud: l'ex Milan segna in finale

L’ex Milan Olivier Giroud ha trovato per la prima volta la via della rete negli Stati Uniti d’America. Al francese però manca la ciliegina

Olivier Giroud è andato a segno per la prima volta con la maglia dei Los Angeles FC in una finale che prometteva scintille. Il centravanti francese, arrivato a parametro zero dal Milan, ha siglato il momentaneo pareggio di testa su corner al 38′ del primo tempo, dopo che Cucho Hernández aveva portato in vantaggio i californiani. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata.

Nei convulsi minuti di recupero, il Columbus Crew ha ribaltato il risultato con una doppietta di Hernández e il sigillo di Russell-Rowe, spezzando i sogni di gloria del LAFC. Nonostante la rete, Giroud non è riuscito a regalare il trofeo alla sua nuova squadra, in una finale che rimarrà negli annali per la sua incredibile rimonta