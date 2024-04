Prima maglia Milan 2024-25: la nuova divisa rilasciata in anticipo in Cina! Lo spoiler – FOTO

Prima maglia Milan 2024-25: la nuova divisa rossonera rilasciata in anticipo in Cina! Lo spoiler. Ecco come sarà – FOTO

C’è tanta curiosità per vedere quale sarà la prima maglia del Milan per la prossima stagione, quella del 2024-2025. Dopo le anticipazioni arrivate sui social, il sito footyheadlines svela come la nuova divisa sia stata rilasciata in anticipo dallo store online ufficiale di Puma China.

Puma Official Store🇨🇳

Man City

Milan

Dortmund pic.twitter.com/0eguz3ahZe — Robbie Huang (@gentle_wong) April 23, 2024

La maglia home della prossima stagione torna dunque ad avere un design classico dopo che il kit della scorsa stagione aveva uno stile sperimentale. Presenta le strisce rosse e nere del club combinate con loghi bianchi. All’interno delle strisce rosse c’è un design molto sottile, che è probabilmente legato al 125° anniversario del club. All’interno del colletto c’è uno speciale distintivo dell’anniversario con il testo “Social Club Institution” con una grafica del DNA. Il club annuncerà ufficialmente la nuova divisa a maggio del 2024.