Prefetto Roma contro Bonucci-Chiellini: «Giro in pullman vietato. Hanno deciso loro». L’attacco di Matteo Piantedosi

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha attaccato duramente FIGC, Nazionale e in particolare Bonucci e Chiellini per il giro del pullman scoperto dell’Italia nella capitale. Le sue dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera.

NESSUN PERMESSO – «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati. Sono preoccupato per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto».

RICHIESTA FIGC – «La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile e che non potevamo autorizzarli. Dovevamo gestire il passaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi cercando di conciliarlo con le esigenze di sicurezza legate alla pandemia e dunque evitare in ogni modo assembramenti».

ALTERNATIVE – «Lunedì mattina la FIGC ha riproposto diverse soluzioni, ultima delle quali quella di utilizzare una pedana da montare in piazza del Popolo, in pieno centro a Roma, dove far salire i giocatori per festeggiare con i tifosi».