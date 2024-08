Prandelli AVVISA le rivali per lo scudetto: «Non dimentichiamoci il Milan! Quella la squadra meglio attrezzata»

L’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha fatto una sua riflessione sul Milan e sulle squadre candidate alla vittoria dello scudetto

Intervistato da Il Mattino, Cesare Prandelli ha parlato così dell’inizio della Serie A e di quelle che sono le squadre maggiormente candidate alla vittoria finale dello scudetto, citando il Milan di Paulo Fonseca.

FAVORITA SCUDETTO – «Con Conte è normale pensare in grande. Ma è chiaro che l’Inter mi sembra ora la squadra meglio attrezzata e dietro, se Gasperini non sprecherà troppe energie in Champions, per il titolo vedo davvero l’Atalanta molto competitiva. Senza dimenticare il Milan, la Juventus, le due romane. Mi auguro sia un campionato dove fino alla fine siano almeno in tre a lottare per lo scudetto. E dove la gestualità abbia il sopravvento sull’esasperazione tattica».