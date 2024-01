Popovic Milan, retroscena sul mancato arrivo: perchè è saltato tutto

Popovic Milan, retroscena sul mancato arrivo dell’attaccante serbo ex Partizan Belgrado: perchè è saltato tutto

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sul mancato arrivo di Matija Popovic al Milan.

RETROSCENA – I rossoneri avevano bloccato il talento serbo classe 2006 da tempi non sospetti, battendo con soddisfazione la concorrenza di alcuni dei club più prestigiosi e danarosi del continente. Dopodichè arrivano le riflessioni rossonere di fine anno, legate all’opportunità di utilizzare diversamente lo slot disponibile per il tesseramento di un extracomunitario, che vengono però fugate dalla decisione di Furlani di procedere con il tesseramento del gioiellino serbo. Cambiano i numeri, perchè all’empasse di cui sopra corrispondono i tentativi di inserimento da parte di altre società, ma non la volontà di Popovic che era sempre rimasta ancorata ai colori rossoneri. Fino all’ultimo colpo di scena, con l’arrivo a Milano degli intermediari, della famiglia e del ragazzo e la conseguente copertura mediatica che a Casa Milan viene letta alla stregua di una “forzatura” alla quale il club meneghino decide di sottrarsi a piè pari. Anche a costo di perdere un talento per il quale lo staff tecnico si era speso in prima persona.