Morata Milan, Ponciroli SICURO: «Mi convince il suo arrivo in rossonero. E’ ECCEZIONALE per un motivo preciso». Le parole del giornalista

Fabrizio Ponciroli ha parlato ai microfoni di TMW di Alvaro Morata, nuovo attaccante del Milan. Di seguito le sue parole sull’acquisto di mercato rossonero:

PAROLE – «Mi convince. Morata era uno dei miei preferiti alla Juve, ho sempre mal sopportato chi lo ha ridicolizzato dicendo che non fa gol. Ma fa giocare bene chi gli è accanto. Per me è eccezionale, mi dà fastidio che sia andato al Milan, che è una bella squadra ma le manca molto a livello difensivo. E’ arrivato Pavlovic, è una difesa fisica ma poco tecnica»