Pocheschi sul Milan: «Nelle gare secche può battere chiunque! Su Ibrahimovic dico questo…». Ecco le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni sul Milan di Sandro Pochesci. Il suo commento sul presente che si vive in rossonero e anche su Zlatan Ibrahimovic.

PAROLE – «Il Milan sulle partite secche può battere chiunque. Il problema è la continuità. A livello di individualità il Milan è una delle più forti in Europa. Manca però continuità e concentrazione sulla lunga distanza. Per me non è a rischio Fonseca. Ha già dimostrato di rispondere bene in situazioni difficili. E’ la società che deve intervenire se vede certi comportamenti. Se il giocatore fa così è perché è protetto dalla società. Il problema del Milan è Ibrahimovic. Uno che fa certe dichiarazioni, che ancora si sente il boss, è normale che destabilizza uno spogliatoio. L’allenatore conta se vengono i risultati, se non vengono sempre se lo mangiano. Per me Fonseca non è protetto dalla società».