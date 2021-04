Classifica attaccanti Milan 2021. Il nuovo anno non è iniziato bene come quello appena passato, ecco i dati

Classifica attaccanti Milan 2021 – Il nuovo anno non è iniziato bene come quello appena passato. L’attacco non è ai livelli dell’anno scorso, con Rebic e Leao al di sotto delle proprie potenzialità.

Classifica attaccanti Milan 2021:

Ibrahimovic 5

Rebic 4

Leao 2

Brahim Diaz, Calhanoglu, Hauge 1