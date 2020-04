Tommaso Pobega svela i propri idoli di centrocampo

Tommaso Pobega è uno dei giocatori più interessanti del vivaio rossonera. Il giocatore è attualmente in prestito al Pordenone

Tommaso Pobega è uno dei giocatori più interessanti del vivaio rossonera. Il giocatore, attualmente in prestito al Pordenone, potrebbe presto tornare in rossonero: «Da bambino ammiravo moltissimo Schweinsteiger. Se devo pensare a dei centrocampisti di alto livello e che abbiano giocato nel Milan, mi viene in mente subito Gennaro Gattuso, che ho avuto anche come allenatore. Poi mi piaceva molto Massimo Ambrosini, il quale mi sembrava anche una grande persona oltre che un campione in campo» ha dichiarato il giocatore a TMW.