Pobega via dal Milan: si RAFFREDDA l’ipotesi Genoa, COSA FILTRA sul futuro del centrocampista

Tra i nomi in uscita dal Milan c’è quello di Pobega. In tal senso si raffredda la pista che porterebbe al Genoa

Cessione rimandata. Tra i nomi in uscita dal Milan c’è quello di Pobega, non convocato per l’esordio in Serie A 2024-25 contro il Torino. In tal senso si raffredda la pista che porterebbe al Genoa:

come riportato da Calciomercato.com da Torino potrebbe arrivare anche il Miretti: il centrocampista ha chiesto tempo per riflettere perché dopo aver rinnovato il proprio contratto fino al 2028 vorrebbe capire che prospettive può avere con Thiago Motta. Il club ligure non molla ed è fiducioso sul suo arrivo. Con il sì del bianconero, sempre più fredda la pista che porta al rossonero.