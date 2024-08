Pobega via dal Milan: CORSA a due per il centrocampista, l’allenatore SPINGE per averlo

Tra i possibili addii del Milan c’è quello di Pobega. Per il centrocampista è corsa a due tra club di Serie A

Salutato Kalulu, che questa mattina è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche con la Juventus il Milan è ora in trattativa per cedere al Bologna Tommaso Pobega. Stando a La Repubblica, infatti, Vincenzo Italiano avrebbe fatto il nome del suo ex calciatore dello Spezia per andare a rinforzare e completare il centrocampo felsineo in questa stagione.

Sul giocatore sarebbe in pressing anche il Genoa di Alberto Gilardino, ma secondo il quotidiano il Bologna godrebbe di un leggero vantaggio rispetto al Grifone