Pobega Milan, quell’opzione STUZZICA i rossoneri: e una rivale in Serie A si è FATTA AVANTI per lui! Il centrocampista può partire?

Calciomercato.com inserisce anche Tommaso Pobega nella lista dei possibili partenti dal mercato Milan in questa finestra estiva. Il club rossonero tratterrebbe volentieri il calciatore, dimostratosi in più occasioni utile nel corso delle ultime stagioni.

Tuttavia, la possibilità di poter fare una ricca plusvalenza dalla sua cessione attira e non poco i dirigenti rossoneri, impegnati su più fronti anche dal punto di vista degli innesti nel reparto di centrocampo. Il calciatore infatti ha un peso a bilancio molto vicino allo zero, essendo cresciuto nel vivaio rossonero. In Serie A c’è il Bologna che avrebbe già manifestato il proprio interesse per il ragazzo.