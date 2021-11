Play Off Qatar 2022: la Svezia contro la Repubblica Ceca in semifinale, ma in caso di vittoria Ibra rischia Lewa. Il punto della situazione

I Play Off Qatar 2022 hanno estratto il loro verdetto per decretare le tre fortunate che andranno al Mondiale del prossimo inverno. Non solo l’Italia con un sorteggio ostico, ma anche la Svezia di Zlatan Ibrahimovic.

Gli svedesi, infatti, affronteranno la Repubblica Ceca in semifinale, dove Zlatan non ci sarà per squalifica. In caso di vittoria, pericolo Polonia di Robert Lewandowski. Lo scontro tra titani, dunque, uno dei due resterà fuori.