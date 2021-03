Michel Platini ha parlato della scelta di disputare i prossimi Mondiali in Qatar sottolineandone i vantaggi strategici

Michel Platini, ex presidente della UEFA, in una intervista a Die Welt ha parlato della decisione che lo portò a scegliere il Qatar come paese ospitante del prossimo Mondiale.

MONDIALI – «È importante per lo sviluppo del calcio avere un Mondiale in Qatar. Ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come ora è il caso».