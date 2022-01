Pistocchi: «L'AIA non si è mai scusata precedentemente con gli errori di...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pistocchi si è così espresso sul proprio profilo twitter riguardo ai fatti di ieri sera del giudice di gara Serra durante Milan Spezia

Pistocchi si è così espresso sul proprio profilo twitter riguardo ai fatti di ieri sera del giudice di gara Serra durante Milan Spezia, le sue parole:

«L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa per gli errori in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri,e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore».