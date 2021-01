Pirlo su Inter-Juve: «Partita importante, ma non fondamentale per lo Scudetto»

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Inter Juve, valida per la 18ª giornata di Serie A

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby d’Italia tra Inter e Juve in programma domenica sera alle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro, e valido per la 18ª giornata di Serie A. Queste alcune delle parole del tecnico bianconero riportate da JuventusNews24:

«Non si parte mai per un pari. Andremo a San Siro per vincere. E’ una partita importante ma non fondamentale per lo Scudetto. Ce la giocheremo a viso aperto con una squadra forte, lo ha dimostrato con l’arrivo di Conte quest’anno e lo scorso».