Pirlo: «Gattuso rischia? Può capitare. Mi spiace ma penso ai miei problemi»

Pirlo alla vigilia della gara con il Napoli dove ritroverà l’amico Gattuso, compagno di anni straordinari con Milan e nazionale. Il Corriere della sera di questa mattina li mette a confronto: “Nelle mani di Pirlo il futuro dell’ex compagno Gattuso”.

PENSO AI MIEI PROBLEMI- «Lui può perdere il posto in caso di sconfitta? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via, ma pensiamo come sempre a fare il nostro massimo. Le partite sono tutte importanti, poi può capitare che per l’uno o per l’altro ci siano dei momenti difficili. Non ho nessun problema a riguardo: mi dispiace per la situazione di Rino, ma penso ai miei problemi. Noi questa partita la prepariamo per vincere, poi vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo restano i tre punti, poi può succedere di tutto».