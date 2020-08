Pirlo: «Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus»

Una carica elevata, un compito difficile: Andrea Pirlo debutta come allenatore e lo fa direttamente alla Juventus. Una scelta forte quella del presidente bianconero Agnelli.

Nel frattempo l’ex storico centrocampista rossonero ha voluto ringraziare la Vecchia Signora per la straordinaria opportunità concessa. Questo il messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter:

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/ZiLaYfCCVB

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020