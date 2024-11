Piqué su Milan e Inter: «Questa la differenza che c’è con il Barcellona»

Piqué al Corriere dello Sport ha spiegato la differenza tra il Barcellona e gli altri grandi club europei, tra cui il Milan: le parole

Piqué in un’intervista al Corriere dello Sport ha citato anche il Milan spiegando cosa ha di speciale e di diverso il Barcellona rispetto agli altri grandi club europei.

IL BARCELLONA SECONDO PIQUE’ – «È un club a parte. Molto diverso da tutti gli altri club del mondo, e non solo perché la proprietà è divisa per 140mila, i soci. Milan, Inter, Juve, United, Chelsea, City, PSG o Bayern appartengono solo virtualmente ai tifosi, il Barça quasi fisicamente. L’obiettivo di tutti noi è mantenere questa unicità, nonostante in questo periodo non ce la passiamo bene finanziariamente, e trasmettere il senso di appartenenza».