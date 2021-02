Pioli, un nuovo modulo per ricompattare (temporaneamente) la squadra

Stefano Pioli ha fiducia nel modulo che ha portato il Milan in alto in classifica. Tuttavia la condizione fisica attuale obbliga a riflettere

Stefano Pioli ha fiducia nel modulo che ha portato il Milan in alto in classifica. Tuttavia la condizione fisica attuale obbliga a pensare anche a delle alternative temporanee. A livello di modulo il mister starebbe pensando anche ad un 4-4-2 da proporre per qualche partita in modo da avere più equilibrio.

L’obiettivo è recuperare la forma fisica al più presto, soprattutto in alcuni elementi fondamentali come Kessie, Calhanoglu, Ibrahimovic e Romagnoli. A sinistra a centrocampo potrebbe giocare Castillejo, mentre in avanti una seconda punta affiancherebbe Ibra. Fuori Calhanoglu e Romagnoli, quest’ultimo sostituito da Tomori.