Pioli su Theo Hernandez: «L'ho sempre spronato: il bastone non lo mostro in pubblico. Ditemi un terzino che...»

Pioli: «Supercoppa, Milan, l’addio, Ibrahimovic, Maldini, Massara, Theo, Leao, Reijnders, i derby e lo scudetto: svelo tutto». L’intervista

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

THEO HERNANDEZ – «Theo è un bravo ragazzo. Ognuno ha le sue strategie per ottenere il meglio dai giocatori. Non c’è stato un solo giorno di Milan in cui non abbia dovuto spronarlo. Ma ditemi un solo terzino sinistro al mondo che sappia spostare le partite come lui. Mi hanno rimproverato di usare solo la carota. Non è vero. Ma il bastono io non lo mostravo in pubblico».