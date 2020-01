Pioli: «Piatek con la testa è qui, normale un calo di condizione»

Stefano Pioli parla del futuro di Krysto Piatek, obiettivo di alcuni club tedeschi e inglesi. Ecco le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato anche di Piatek nella conferenza stampa post partita di Milan-Torino. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«La testa ce l’ha qua sennò non l’avrei fatto giocare. Credo sia normale per un giocatore non essere sempre in forma ottimale. Con la Spal ha fatto bene ma oggi non ha saputo dare quella profondità e quella pericolosità che ci sarebbe servita».