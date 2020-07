Pioli per assicurarsi l’Europa League, la Juve per lo scudetto

Questa sera Milan e Juventus hanno una grande opportunità. I rossoneri possono distanziare l’Hellas Verona

Questa sera Milan e Juventus hanno una grande opportunità. I rossoneri possono distanziare l’Hellas Verona e tentare di avvicinarsi a Napoli e Roma, legittimando così la qualificazione in Europa. D’altra parte, i risultati alterni della Lazio, lasciano a Maurizio Sarri la possibilità di “chiudere” la pratica scudetto già questa sera contro il Milan, ultimo ostacolo prima di un calendario in discesa. Lo scontro diretto tra Simone Inzaghi e la Juventus verso la fine della stagione potrebbe non essere più decisivo come sembrava fino a pochi giorni fa.