Pioli via dal Milan? Ora dipende tutto da questo: le ULTIME sul futuro della panchina rossonera: gli aggiornamenti

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in casa rossonera ci si interroga sul futuro della panchina: non è da escludere un cambio a fine stagione ma non è certo che questo accada. L’ago della bilancia, in quest’ottica, potrebbe essere l’Europa League.