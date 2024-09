Pioli Milan, Rebic DIMENTICA l’ex tecnico? CLAMOROSA presa di posizione in conferenza stampa

Pioli-Milan, Ante Rebic, ex rossonero e nuovo attaccante del Lecce, dimentica il tecnico dello scudetto in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo attaccante del Lecce, Ante Rebic, ex Milan, ha dimenticato Stefano Pioli rispondendo alla domanda sul miglior tecnico avuto in carriera:

PAROLE – «Kovac all’Eintracht Francoforte. Mi ha portato lì dandomi tanta fiducia. Con lui sono diventato un professionista vero. Motivazioni a Lecce? Mister e direttore mi hanno spiegato tutto il contesto. Dobbiamo raggiungere la salvezza, darò tutto per questa squadra».