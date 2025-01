Pioli Milan: «Addio? C'è stato un momento preciso in cui...»

Pioli Milan, il retroscena: «Addio? C’è stato un momento preciso in cui ho capito che fosse finita!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Di seguito le sue parole sul suo addio dal club rossonero.

QUANDO HA CAPITO CHE AL MILAN ERA FINITA – «C’è stato un momento preciso. Ritorno dei quarti di Europa League, Roma Milan all’Olimpico. All’andata avevamo perso 1-0. In spogliatoio, prima del match, feci un discorso da pelle d’oca, uno miei più sentiti di sempre. Ero sicuro di passare. Invece alla squadra non arrivò nulla e in campo fece poco. Lì mi accorsi che non bastava più. L’empatia si era guastata».