Pioli Milan, ecco il momento in cui si è rotto l’incantesimo: individuata la data e la partita in cui è avvenuto ciò

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fornito un’interessante analisi sul rapporto tra il Milan e Stefano Pioli, individuando una partita in particolare in cui c’è stata la prima crepa tra le parti.

Quest’ultima, poi diventata uno squarcio nei mesi successivi, si può individuare in quella rimonta subita nel finale dalla Roma a San Siro l’8 gennaio 2023. Da quel giorno è venuta meno la continuità nei risultati.