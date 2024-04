Pioli Milan avanti insieme, ma restano in lista due nomi in caso di addio. ULTIME sulla panchina

Pioli Milan avanti insieme, ma restano in lista due nomi in caso di addio. Tutti gli ULTIMI aggiornamenti sulla panchina

Calciomercato.com ha fatto il punto sulla panchina del Milan. Le chances di una permanenza di Pioli sono in grande aumento ma la partita sarebbe ancora aperta ed è per questo motivo che il club non ha ancora avviato i contatti per il rinnovo oltre il 2025.

In caso di separazione, scenario non ancora completamente da scartare, restano due nomi in lista anche se difficili per motivi differenti: da un lato Thiago Motta, su cui c’è forte la Juventus, dall’altro Conte, con cui sarà difficile trovare un accordo.